ЗМІ: ЄС рекомендуватиме почати переговори про вступ Боснії і Герцеговини

Європейська комісія вже у вівторок, 12 березня, може рекомендувати почати переговори про вступ до Європейського Союзу з Боснією і Герцеговиною.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання Politico від трьох джерел у ЄС.

Стверджується, що Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію для початку офіційних переговорів про вступ БіГ 12 березня.

Це станеться в той же день, коли виконавчий орган ЄС оприлюднить проєкти переговорних рамок – документів про принципи й засади переговорів про вступ – для України та Молдови.

"Для деяких країн ЄС, зокрема Австрії, було вкрай важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч з прогресом щодо майбутнього вступу Боснії", – йдеться в публікації Politico.

Як відомо, у грудні 2022 року Рада ЄС рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата в ЄС, але за умов зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав.

У листопаді 2023-го Єврокомісія в листопаді рекомендувала відкриття переговорів про вступ з БіГ, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства. Лідери ЄС на саміті в грудні того ж року вирішили відкласти рішення про початок переговорів.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в Європейському Союзі у 2016 році.

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