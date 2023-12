ЄС знову відклав початок переговорів про членство з Боснією і Герцеговиною

Лідери Європейського Союзу в четвер вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною, посилаючись на її недостатню відповідність критеріям членства.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

У соцмережі Twitter (X) Мішель написав, що ЄС розпочне переговори з Боснією і Герцеговиною, "щойно буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства".

Він додав, що Європейська рада просить Єврокомісію до березня 2024 року підготувати звіт "з метою ухвалення такого рішення".

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…