Бербок: Хочемо бачити Боснію і Герцеговину в ЄС як цілісну країну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок високо оцінила зусилля Боснії і Герцеговини у проведенні реформ та висловила сподівання, що балканська країна незабаром зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Ми хочемо, щоб Боснія і Герцеговина приєдналася до Євросоюзу як цілісна країна", – зазначила глава МЗС ФРН на зустрічі зі своїм боснійським колегою Ельмедіном Конаковичем у столиці балканської країни Сараєві.

Тим самим вона прокоментувала спроби дестабілізації з боку влади Республіки Сербської (РС) на чолі із сербським націоналістом Мілорадом Додіком, який відкрито підтримує добрі стосунки з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Ми чітко назвемо та присоромимо роз'єднавчі фантазії, які ставлять перешкоди на шляху людей в Боснії і Герцеговині до європейської інтеграції", – сказала Бербок.

Обидва міністри погодилися, що країна все ще має вжити важливих заходів у боротьбі з корупцією.

Водночас уряд Боснії і Герцеговини сподівається, що Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори про вступ до ЄС до кінця березня.

Раніше Бербок, коментуючи євроінтеграційний процес країн Західних Балкан, заявила, що ЄС "має закрити фланги, які може дестабілізувати РФ".

Перед цим Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) попередив, що через затягування повномасштабної війни в Україні Росія зацікавлена у створенні кризових ситуацій в інших країнах, наприклад у Балканському регіоні.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб у разі необхідності посилити військову миротворчу місію в Боснії і Герцеговині.

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