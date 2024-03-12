Французькі крайні праві розкритикували позицію Макрона щодо підтримки України

Очільник правопопулістичного "Національного об’єднання" Франції Жордан Барделла розкритикував позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, заявивши, що не хоче "втягуватися у війну" з Москвою.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Барделла, теперішній керівник партії Марін Ле Пен "Національне об’єднання", натякнув, що фракція утримається під час голосування у парламенті щодо підтримки України, яке планується ввечері у вівторок після відповідних дебатів.

Барделла заявив, що партія у загальних ідеях підтримує двосторонню безпекову угоду між Францією та Україною, але є "червоні лінії", які політична сила не хоче переступати.

Він заявив, що "Нацоб’єднання" "не хоче вступати у війну" з Росією, та назвав безвідповідальним підхід Макрона, коментуючи його заяви щодо потенційної відправки союзницьких військ в Україну.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду зробити заяву перед парламентом стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть дебати і голосування.

Минулого тижня Макрон збирав на обговорення лідерів політичних фракцій, яким розповів про ситуацію на полі бою в Україні й те, як він бачить французьку підтримку Києва.