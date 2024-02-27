Макрон анонсував дебати у парламенті щодо двосторонньої угоди Франції з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував "дебати і голосування" у парламенті стосовно двосторонньої безпекової угоди Франції з Україною.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це Єлисейський палац оголосив 27 лютого.

Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

Єлисейський палац не уточнює, якого саме питання має стосуватися голосування. Наскільки відомо, ратифікації жодної з двосторонніх угод із союзниками не планувалося (хоча вони все одно є зобов’язуючими за своїм характером).

У Макрона також не назвали можливої дати таких дебатів у парламенті.

Нагадаємо, напередодні у Парижі на запрошення президента Франції пройшла зустріч близько 20 західних партнерів України щодо подальшої її підтримки; за її підсумками анонсували "коаліцію" для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Також після зустрічі Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що зараз серед союзників немає консенсусу у цьому питанні.

Його слова спровокували критику опонентів у Франції та серію заяв західних столиць, де вони відкинули таку ймовірність.