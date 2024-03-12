Французские крайне правые раскритиковали позицию Макрона по поддержке Украины

Глава правопопулистского "Национального объединения" Франции Жордан Барделла раскритиковал позицию президента Эмманюэля Макрона по поддержке Украины, заявив, что не хочет "втягиваться в войну" с Москвой.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

Барделла, нынешний руководитель партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", намекнул, что фракция воздержится во время голосования в парламенте по поддержке Украины, которое планируется вечером во вторник после соответствующих дебатов.

Барделла заявил, что партия в целом поддерживает двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной, но есть "красные линии", которые политическая сила не хочет переступать.

Он отметил, что "Нацобъединение" "не хочет вступать в войну" с Россией, и назвал безответственным подход Макрона, имея в виду его заявления относительно потенциальной отправки союзнических войск в Украину.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству сделать заявление перед парламентом относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут дебаты и голосование.

На прошлой неделе он собирал на обсуждение лидеров политических фракций, которым рассказал о ситуации на поле боя в Украине и то, как он видит французскую поддержку Киева.