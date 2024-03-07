Макрон сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України нема "червоних ліній"

Лідери парламентських партій Франції вранці 7 березня зустрілись із президентом Емманюелем Макроном, який розповів їм про ситуацію на полі бою в Україні й те, як він бачить французьку підтримку Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Згідно з коментарями лідерів комуністів Фаб'єна Русселя та ультраправого "Національного об’єднання" Джордана Барделли, Макрон підтвердив їм, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки з боку Франції.

Голова французьких "Зелених" Марін Тондельє, підсумовуючи міркування Макрона, сказала, що "встановлення обмежень для нас самих" дасть президенту Росії Владіміру Путіну "порівняльну перевагу".

"Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні", – розповів Le Figaro один із присутніх на зустрічі політиків Бертран Панше.

Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Le Figaro, що Макрон на зустрічі "з картами в руках" пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.

"Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримаємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Володимир Путін, швидше за все, матиме успіх", – пояснив один зі співрозмовників. На Єлисейських полях зустріч Макрона з лідерами політичних партій поки не коментували.

Як відомо, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".

Також у Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.