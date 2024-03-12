ВМС Болгарії знешкодили міну в Чорному морі поблизу Варни

У Чорному морі поблизу берегів болгарського міста Варна ВМС Болгарії виявили та знешкодили міну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.

Повідомлення про міну надійшло вранці у вівторок, 12 березня. Вибухонебезпечний предмет виявили за 250 метрів від берега.

До знешкодження боєприпасу залучили два кораблі Військово-морських сил Болгарії. Військові класифікували його як якірну міну типу "Ям".

Нагадаємо, минулого тижня за кілька кілометрів від узбережжя Румунії виявили морську міну, що дрейфувала у Чорному морі.

Як відомо, на початку 2024 року Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.