ВМС Болгарии обезвредили мину в Черном море возле Варны

В Черном море у берегов болгарского города Варна ВМС Болгарии обнаружили и обезвредили мину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.

Сообщение о мине поступило утром во вторник, 12 марта. Взрывоопасный предмет обнаружили в 250 метрах от берега.

К обезвреживанию боеприпаса привлечены два корабля Военно-морских сил Болгарии. Военные классифицировали его как якорную мину типа "Ям".

Напомним, на прошлой неделе в нескольких километрах от побережья Румынии обнаружили морскую мину, которая дрейфовала в Черном море.

Как известно, в начале 2024 года Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.