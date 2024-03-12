В Албанії повторно розслідуватимуть убивство учасника антиурядового протесту 2011 року

Верховний суд Албанії 12 березня наказав прокуратурі відновити розслідування антиурядового мітингу в 2011 році, під час якого через дії поліції загинули четверо протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Протест проти уряду тодішнього прем’єра Салі Беріші в столиці Тирані переріс у заворушення, коли кілька тисяч прихильників тоді опозиційної Соціалістичної партії напали на поліцію і спробували увірватися в урядовий офіс.

Поліція відповіла сльозогінним газом і водометами. А коли протест пішов на спад, правоохоронці відкрили вогонь бойовими патронами, убивши чотирьох протестувальників і поранивши ще сімох людей, зокрема тележурналіста.

Пізніше у смерті трьох протестувальників були визнані винними двоє поліцейських, за смерть четвертого – Алекса Ніки – ніхто так і не відповів.

Вдова чоловіка безуспішно оскаржувала це в албанських судах. Вона стверджувала, що має докази причетності до розстрілів протестувальників вищого керівництва Албанії, включно з Берішою та тодішнім міністром внутрішніх справ.

Тепер албанський Верховний суд зобов'язав Спеціальну прокуратуру по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яка займається справами вищих посадових осіб держави і політиків, відновити кримінальну справу за фактом смерті Ніки.

Лідер Соціалістичної партії Албанії і чинний прем'єр-міністр Еді Рама привітав це рішення. За його словами, воно дає албанцям надію на те, що "дикий державний злочин" одного дня може бути розкритий, незважаючи на "гниле албанське правосуддя".

Нагадаємо, нині Салі Беріша перебуває під домашнім арештом через антикорупційне розслідування. На знак протесту опозиція регулярно зриває парламентські засідання.