В Албании повторно будут расследовать убийство участника антиправительственного протеста 2011 года

Верховный суд Албании 12 марта приказал прокуратуре возобновить расследование антиправительственного митинга в 2011 году, во время которого из-за действий полиции погибли четверо протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Протест против правительства тогдашнего премьера Сали Бериши в столице Тиране перерос в беспорядки, когда несколько тысяч сторонников тогда оппозиционной Социалистической партии напали на полицию и попытались ворваться в правительственный офис.

Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. А когда протест пошел на спад, правоохранители открыли огонь боевыми патронами, убив четырех протестующих и ранив еще семь человек, в том числе тележурналиста.

Позже в смерти трех протестующих были признаны виновными двое полицейских, за смерть четвертого – Алекса Ники – никто так и не ответил.

Вдова мужа безуспешно оспаривала это в албанских судах. Она утверждала, что имеет доказательства причастности к расстрелам протестующих высшего руководства Албании, включая Беришу и тогдашнего министра внутренних дел.

Теперь албанский Верховный суд обязал Специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которая занимается делами высших должностных лиц государства и политиков, возобновить уголовное дело по факту смерти Ники.

Лидер Социалистической партии Албании и действующий премьер-министр Эди Рама приветствовал это решение. По его словам, оно дает албанцам надежду на то, что "дикое государственное преступление" однажды может быть раскрыто, несмотря на "гнилое албанское правосудие".

Напомним, сейчас Сали Бериша находится под домашним арестом из-за антикоррупционного расследования. В знак протеста оппозиция регулярно срывает парламентские заседания.