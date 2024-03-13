Європарламент підтримав продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Депутати Європейського парламенту на пленарній сесії 13 березня схвалили поновлення заходів з лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до аналогічної пропозиції щодо України з метою посилення гарантій для фермерів ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосила пресслужба Європарламенту.

Євродепутати 347 голосами "за", 117 "проти" і 99 тих, що "утрималися", підтримали внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік – до 5 червня 2025 року.

Таким чином, пропозиція повертається до профільного комітету Європарламенту – який минулого тижня вже підтримав аналогічне рішення, – аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС.

Окремим голосуванням Європарламент 459 голосами "за", 65 "проти" і 57 тих, що "утрималися", підтримав продовження призупинення всіх мит на імпорт із Молдови ще на один рік – до 24 липня 2025 року – без додаткових обмежень.

Рішення щодо Молдови ще має бути офіційно затверджене Радою ЄС, після чого автоматично набуде чинності після закінчення терміну дії чинного регламенту.

У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

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