Президент Азербайджану каже, що мир з Вірменією "ближче, ніж будь-коли раніше"

Азербайджанський президент Ільхам Алієв каже, що його країна наразі "ближче до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше".

Як пише "Європейська правда", про це Алієв сказав на церемонії відкриття XI Глобального Бакинського форуму на тему "Відновлення роздробленого світу", повідомляє АЗЕРТАДЖ.

Аліє вважає, що "ніколи в історії незалежності Південного Кавказу мир не був таким близьким, як сьогодні". "Це – результат другої Карабаської війни", – зазначив президент Азербайджану.

Він додав, що Азербайджан готовий продовжувати мирний процес з Вірменією.

"Зараз відновлені зустрічі на рівні міністрів закордонних справ обох країн. Ми бачимо, що миру можна досягти, ми цього хочемо. Ми відновили історичну справедливість і міжнародне право. Настав час припинити ворожнечу в цьому регіоні", – сказав президент Азербайджану.

Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом, у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Час від часу Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.

Детальніше читайте у статті "Кавказ в очікуванні нової війни".