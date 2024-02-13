Азербайджан та Вірменія обмінялись звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими

Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілах на кордоні, внаслідок яких є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Зокрема, вранці у вівторок Міноборони Вірменії повідомило, що двоє вірменських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї з боку азербайджанських збройних сил.

Перед цим Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що один солдат був поранений внаслідок вогню з боку Вірменії на тій же ділянці кордону.

Агентство зазначає, що це найсерйозніший прикордонний конфлікт між двома країнами з часу військової операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.

7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.