У Тбілісі відселили з будинку десятки людей після сильного вибуху, ймовірно газу

В ніч на четвер в одному із районів Тбілісі стався сильний вибух у будівлі, у якій розташвані комерційні приміщення і житлові квартири.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Інцидент стався вночі у районі Дідубе на вулиці Самтредіа у комерційному приміщенні, де проводили ремонт.

Interpressnews

Потужний вибух на першому поверсі вибив віконні рами та завдав шкоди сусіднім квартирам, будинкам і автомобілям. Постраждалих і загиблих немає.

За попередніми версіями, вибух міг спричинити витік газу.

У квартирах в тій же будівлі проживали 93 родини. Мешканців тимчасово відселили до оцінки експертами технічного стану будівлі після вибуху.

Тим часом у Чорногорії у четвер рано-вранці людей розбудив землетрус магнітудою більше 5.

Нагадаємо, на початку місяця вибухи сталися у під'їздах багатоквартирних будинків у містечках поблизу Стокгольма.