У передмістях Стокгольма сталися вибухи при вході у житлові будинки, є постраждалі

У містечках поблизу Стокгольма увечері і вночі сталися два вибухи невідомих предметів при вході та на сходах багатоквартирних будинків; поки невідомо, чи інциденти пов’язані між собою.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Близько 4 ранку служби отримали повідомлення про гучний вибух у містечку Лідінге, що є фактично східним передмістям Стокгольма.

На місці з’ясувалося, що вибух стався при вході до багатоквартирного будинку. Постраждали фасад і вікна на сходах та у найближчих до місця вибуху квартирах, двоє людей отримали незначні поранення.

Станом на початок ранку поліція ще не затримала можливих підозрюваних у причетності до інциденту та повідомляла жодних деталей.

"Тривають зусилля із пошуку порушників. Одночасно ведеться збір даних. Серед іншого, ми з’ясовуємо можливі мотиви і опитуємо свідків", – повідомив речник поліції.

Лише за кілька годин до цього вибух стався на сходах багатоквартирного будинку у містечку Фарста, південному передмісті Стокгольма; незначні поранення отримали п’ятеро людей. За фактом цього інциденту затримали одну людину.

Правоохоронці з’ясовують, чи ці випадки пов’язані між собою.

Нагадаємо, протягом минулого року у Швеції сталася серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань.

У жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.