У Чорногорії стався значний землетрус

Вранці 14 березня у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4, поштовхи розбудили багатьох місцевих мешканців.

Про це повідомляє чорногорське Vijesti, пише "Європейська правда".

Інститут гідрометеорології та сейсмології повідомив, що поштовхи зафіксували о 04:06 в муніципалітеті Плужине, що під кордоном з Боснією і Герцеговиною. Епіцентр знаходився на глибині 14 км.

Багато людей написали у соцмережах, що поштовхи розбудили їх.

Про руйнування та постраждалих не повідомляли, але Інститут у повідомленні зазначив, що поштовхи такої сили могли спричинити певні руйнування поблизу епіцентру.

Балканська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що поштовхи були відчутні також у сусідній БіГ та Хорватії.

Нагадаємо, у Греції в січні стався землетрус магнітудою 4,6, що був відчутний в Афінах.

Також у січні зафіксували землетрус біля узбережжя Норвегії, що є досить рідкісним явищем для цього регіону.