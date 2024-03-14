У Чорногорії стався значний землетрус
Вранці 14 березня у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4, поштовхи розбудили багатьох місцевих мешканців.
Про це повідомляє чорногорське Vijesti, пише "Європейська правда".
Інститут гідрометеорології та сейсмології повідомив, що поштовхи зафіксували о 04:06 в муніципалітеті Плужине, що під кордоном з Боснією і Герцеговиною. Епіцентр знаходився на глибині 14 км.
Багато людей написали у соцмережах, що поштовхи розбудили їх.
Про руйнування та постраждалих не повідомляли, але Інститут у повідомленні зазначив, що поштовхи такої сили могли спричинити певні руйнування поблизу епіцентру.
Балканська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що поштовхи були відчутні також у сусідній БіГ та Хорватії.
Нагадаємо, у Греції в січні стався землетрус магнітудою 4,6, що був відчутний в Афінах.
Також у січні зафіксували землетрус біля узбережжя Норвегії, що є досить рідкісним явищем для цього регіону.