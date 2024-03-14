В Тбилиси отселили из дома десятки человек после сильного взрыва, вероятно газа
Четверг, 14 марта 2024, 11:47
В ночь на четверг в одном из районов Тбилиси произошел сильный взрыв в здании, в котором расположены коммерческие помещения и жилые квартиры.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел ночью в районе Дидубе на улице Самтредиа в коммерческом помещении, где проводился ремонт.
Мощный взрыв на первом этаже выбил рамы и нанес ущерб соседним квартирам, домам и автомобилям. Пострадавших и погибших нет.
По предварительным версиям, взрыв могла вызвать утечка газа.
В квартирах в том же здании проживали 93 семьи. Жильцов временно отселили до оценки экспертами технического состояния здания после взрыва.
Тем временем в Черногории в четверг рано утром людей разбудило землетрясение магнитудой больше 5.
Напомним, в начале месяца взрывы произошли в подъездах многоквартирных домов в городках вблизи Стокгольма.