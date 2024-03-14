В Іспанії арештували шахраїв, які хотіли нажитися на родинах зниклих мігрантів

В Іспанії правоохоронці заарештували 14 осіб, які намагалися нажитися на сім'ях зниклих мігрантів з Північної Африки, обіцяючи їм знайти, ідентифікувати і повернути тіла їхніх рідних за гроші.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними поліції, учасники мережі розміщували повідомлення з пропозицією своїх послуг у соціальних мережах.

Група протягом декількох років спілкувалася з особами в Марокко і Алжирі, чиї члени сім'ї зникли безвісти, намагаючись човнами дістатися до іспанського узбережжя.

Шахраї за грошову винагороду пропонували виступити посередниками з іспанською владою, використовуючи контакти з державними службовцями в медичних установах для отримання фотографій тіл мігрантів у деяких випадках. Потім родичів просили надати особисті дані зниклих людей.

Правоохоронці обшукали 13 будинків і вилучили майже 70 тисяч євро готівкою, транспортні засоби та документи.

Заарештованим особам може бути пред'явлено низку звинувачень, зокрема, у розголошенні таємниці, порушенні поваги до померлих, шахрайстві, підробці документів, хабарництві та приналежності до злочинної організації.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, кількість мігрантів, які сідають на човни, щоб спробувати дістатися до Канарських островів, зросла більш ніж у шість разів цьогоріч порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Раніше стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.

Минулого тижня чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.