В Испании арестовали мошенников, хотевших нажиться на семьях пропавших мигрантов
В Испании правоохранители арестовали 14 человек, которые пытались нажиться на семьях пропавших мигрантов из Северной Африки, обещая им найти, идентифицировать и вернуть тела их родных за деньги.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По данным полиции, участники сети размещали сообщения с предложением своих услуг в социальных сетях.
Группа в течение нескольких лет общалась с лицами в Марокко и Алжире, чьи члены семьи пропали без вести, пытаясь на лодках добраться до испанского побережья.
Мошенники за денежное вознаграждение предлагали выступить посредниками с испанскими властями, используя контакты с государственными служащими в медицинских учреждениях для получения фотографий тел мигрантов в некоторых случаях. Затем родственников просили предоставить личные данные пропавших людей.
Правоохранители обыскали 13 домов и изъяли почти 70 тысяч евро наличными, транспортные средства и документы.
Арестованным лицам может быть предъявлен ряд обвинений, в частности в разглашении тайны, нарушении уважения к умершим, мошенничестве, подделке документов, взяточничестве и принадлежности к преступной организации.
По данным Министерства внутренних дел Испании, количество мигрантов, которые садятся на лодки, чтобы попытаться добраться до Канарских островов, выросло более чем в шесть раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.
На прошлой неделе четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.