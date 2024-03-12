Біля берегів Іспанії виявили тіла двох мертвих мігрантів

Двоє людей загинули під час спроби дістатися іспанських Канарських островів човном, де загалом перебувало 40 мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Reuters.

Іспанська морська рятувальна служба також зазначила, що ще четверо постраждалих у вкрай важкому стані були евакуйовані гелікоптером.

Рятувальні служби розгорнули два вертольоти для евакуації поранених і корабель для буксирування судна з мігрантами до порту Гран-Канарія Аргінегін, де їх зустріли співробітники Червоного Хреста і поліція.

Представник рятувальної служби розповів, що серед 34 врятованих – 27 чоловіків і сім жінок з країн Африки. Він уточнив, звідки саме човен вирушив у плавання.

Прикордонне агентство ЄС Frontex заявляє, що атлантичний маршрут до Канарських островів є найбільш популярним для нелегальної міграції із Західної Африки до Європейського Союзу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, кількість мігрантів, які сідають на човни, щоб спробувати дістатися Канарських островів, зросла більш ніж у шість разів цьогоріч порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Минулого тижня чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.

Перед цим у Греції врятували 100 мігрантів, знайдених на контрабандному судні, що зазнало лиха біля південного узбережжя країни.