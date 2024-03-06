Біля берегів Іспанії знайшли мертвими чотирьох мігрантів, які намагались дістатися Канарів

Чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мігранти прибули на острів Ель Ієрро пізно ввечері у вівторок. Серед вцілілих – дві жінки і дев'ять неповнолітніх.

Двоє людей з поганим станом здоров’я були перевезені вертольотом до лікарні на острові Тенерифе, а 14 інших були доставлені до місцевої лікарні на Ель Ієрро.

У постраждалих в основному діагностували переохолодження і зневоднення.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, за перші два місяці цього року до Канарських островів прибуло майже 12 тисяч мігрантів з Африки, що майже ушестеро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість мігрантів відпливають від узбережжя Мавританії на саморобних рибальських човнах і пливуть кілька днів проти сильних вітрів та атлантичних течій.

Хоча тисячі людей виживають в подібних ризикованих подорожах, багато хто гине або зникає в дорозі, а їхні останки іноді прибиває до берегів.

Напередодні у Греції врятували 100 мігрантів, знайдених на контрабандному судні, що зазнало лиха біля південного узбережжя країни.

Раніше на півночі Франції перекинувся невеликий човен з мігрантами, що намагалися дістатися Ла-Маншу, внаслідок чого загинула семирічна дівчинка.