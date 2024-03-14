Россия закрыла въезд для более 200 американцев-"русофобов"

МИД России объявил о запрете на въезд для 227 граждан США в ответ на введенные санкции против РФ.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства, пишет "Европейская правда".

Запрет на въезд в МИД РФ объяснили тем, что включенные в список лица "причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции".

В российский список попали лица из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов.

В МИД РФ желают, чтобы расширение списка "закрепило" в США осознание, что "любые агрессивные намерения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор".

Напомним, во вторник Россия объявила о запрете на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам.

Кроме того, РФ объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.