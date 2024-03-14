Россия закрыла въезд для более 200 американцев-"русофобов"
МИД России объявил о запрете на въезд для 227 граждан США в ответ на введенные санкции против РФ.
Об этом сообщает пресс-служба российского министерства, пишет "Европейская правда".
Запрет на въезд в МИД РФ объяснили тем, что включенные в список лица "причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции".
В российский список попали лица из структур исполнительной власти, делового сообщества, медийной сферы и академических кругов.
В МИД РФ желают, чтобы расширение списка "закрепило" в США осознание, что "любые агрессивные намерения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор".
Напомним, во вторник Россия объявила о запрете на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам.
Кроме того, РФ объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.