Росія оголосила в розшук главу МВС Естонії

Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на базу російського МВС.

Згідно з карткою розшуку, Ляенеметс розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ. За якою саме, не уточнюється. Інших даних у МВС Росії не наводять.

Водночас естонський мовник ERR з посиланням на ЗМІ РФ повідомляє, що Росія порушила кримінальні справи стосовно понад 50 політиків і високопоставлених посадовців з Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії. Усіх їх оголошено в розшук.

Кримінальні справи проти західних політиків порушено "за знищення військових поховань і меморіалів загиблим радянським солдатам", вчинене групою осіб.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголошена МВС РФ у розшук.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею КК РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Генпрокурор Естонії Андрес Пармас заявив, що оголошення Росією в розшук прем’єр-міністерки країни Каї Каллас робить ризикованішими її закордонні поїздки.