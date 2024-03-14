В ЄС обіцяють дати оцінку "виборам" Путіна вже після них

У Єврокомісії прокоментували можливість невизнання результатів президентських виборів в Росії після відповідного заклику вдови Алексєя Навального Юлії.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вибори в РФ навряд чи будуть вільними, чесними і демократичними, де громадяни країни дійсно матимуть вибір.

"Але знову ж таки, рішення про визнання чи невизнання виборів мають розглядати держави-члени після того, як ми побачимо весь процес", – сказав Стано.

Однак він підкреслив, що ЄС не визнаватиме результати виборів, які РФ проводитиме на окупованих територіях України.

"Росія проводить це голосування незаконно, порушуючи міжнародне право щодо тимчасово окупованих територій України, тому я вже можу сказати, що це не визнається і не буде визнано Європейським Союзом", – наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.