В ЕС обещают дать оценку "выборам" Путина уже после них

В Еврокомиссии прокомментировали возможность непризнания результатов президентских выборов в России после соответствующего призыва вдовы Алексея Навального Юлии.

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что выборы в РФ вряд ли будут свободными, честными и демократическими, где граждане страны действительно будут иметь выбор.

"Но опять же, решение о признании или непризнании выборов должны рассматривать государства-члены после того, как мы увидим весь процесс", – сказал Стано.

Однако он подчеркнул, что ЕС не будет признавать результаты выборов, которые РФ будет проводить на оккупированных территориях Украины.

"Россия проводит это голосование незаконно, нарушая международное право в отношении временно оккупированных территорий Украины, поэтому я уже могу сказать, что это не признается и не будет признано Европейским Союзом", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.