ЄС наголосив, що ніколи не визнає "вибори" РФ на окупованих територіях України

Європейський Союз вважає проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України порушенням міжнародного права та ніколи не визнає їхніх результатів.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано звернув увагу, що Росія розпочала дострокове голосування на "президентських виборах" на тимчасово окупованих нею територіях України, що є явним порушенням міжнародного права.

"ЄС ніколи не визнає їх. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це все Україна! Всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності", – додав представник Єврокомісії у Twitter (X).

Russia/Ukraine: 🇷🇺 started early voting for Presidential elex in parts of 🇺🇦 it temporarily occupies 👉 clear violation of international law. 🇪🇺 will never recognise them. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk & Luhansk are all Ukraine! All those involved will be held to account.