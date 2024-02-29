ЄС наголосив, що ніколи не визнає "вибори" РФ на окупованих територіях України

Європейський Союз вважає проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України порушенням міжнародного права та ніколи не визнає їхніх результатів.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано звернув увагу, що Росія розпочала дострокове голосування на "президентських виборах" на тимчасово окупованих нею територіях України, що є явним порушенням міжнародного права.

"ЄС ніколи не визнає їх. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це все Україна! Всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності", – додав представник Єврокомісії у Twitter (X).

Russia/Ukraine: 🇷🇺 started early voting for Presidential elex in parts of 🇺🇦 it temporarily occupies 👉 clear violation of international law. 🇪🇺 will never recognise them. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk & Luhansk are all Ukraine! All those involved will be held to account. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 29, 2024

У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини необхідний результат забезпечить собі чинний президент Владімір Путін.

Нагадаємо, лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.