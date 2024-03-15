Проросійський президент Хорватії несподівано оголосив про участь у парламентських виборах

Хорватський президент Зоран Міланович, відомий проросійською позицією, 15 березня несподівано оголосив про участь у парламентських виборах у країні, де він очолить список своєї Соціал-демократичної партії.

Про таке пише "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Telegram.

На пресконференції лідер хорватських соціал-демократів Педжа Грбін заявив, що не буде кандидатом у прем’єри від політсили, й запросив до слова Мілановича – "номера один у списку й майбутнього прем’єр-міністра".

У короткому зверненні до ЗМІ чинний президент Хорватії заявив, що "в його двері постукала нагода", й пообіцяв "зібрати парламентську більшість для уряду національного спасіння".

"Наближаються ріки справедливості, вони потечуть навесні", – завершив свій виступ Міланович.

Президент Хорватії неодноразово робив проросійські заяви. Приміром, минулого року він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.

Дострокові парламентські вибори в Хорватії відбудуться 17 квітня. Їх оголосили після низки протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Опитування показують, що консервативний ХДС на чолі з Пленковичем наразі має найбільшу підтримку виборців.