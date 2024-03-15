У Хорватії визначились з датою дострокових парламентських виборів

Президент Зоран Міланович оголосив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 17 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Також президент оголосив день голосування вихідним, оскільки він припадає на середу.

Згідно з даними опитування від 10 березня, консервативний Хорватський демократичний союз (ХДС) на чолі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем користується найбільшою підтримкою виборців – за політсилу готові проголосувати 27% респондентів.

Опозиційна Соціал-демократична партія має на 10 відсоткових пунктів менше.

Підтримка правого "Вітчизняного руху" та правоцентристської партії "Міст" – менше 10%.

Пленкович очолює країну з 2016 року, він перебуває на посаді прем’єра найдовше з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

ХДС перебуває в коаліції з кількома меншими партіями та депутатами від меншин, що дає їй незначну більшість у 151-місному парламенті.

Напередодні хорватські законодавці проголосували за розпуск парламенту, щоб відкрити шлях до парламентських виборів, які мають відбутися протягом двох місяців.

Офіційну заяву про розпуск парламенту подали 11 опозиційних партій на чолі з Соціал-демократичною партією (SDP) та лівою екологічною партією "Можемо!" після хвилі протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу (HDZ) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Наприкінці лютого керівна більшість у парламенті Хорватії відмовилася його розпустити і призначити вибори, незважаючи на вимоги опозиції, яка пообіцяла провести акції протесту у відповідь.

17 лютого тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Хорватії Загребі, звинувачуючи керівну правоцентристську партію в корупції та вимагаючи якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.