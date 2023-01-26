Скандальний президент Хорватії заявив, що "російські і американські танки горять однаково"

Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.

Про це він сказав під час відвідин компанії AD Plastik, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

"Якщо Америка і Росія не дійдуть згоди, а цього не видно, війна не припиниться. Чомусь я сподіваюся, що йдуть якісь переговори, або ми потихеньку будемо рухатися до третьої світової війни, яка, дехто вважає, вже почалася, але я трохи стриманий. Що стосується танків, то і російські, і американські горять однаково", – сказав він.

Міланович також саркастично прокоментував рішення Берліна передати танки Києву.

"... Через кілька днів міністр закордонних справ Німеччини сказала, що ми повинні об'єднатися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, але удачі їм, можливо, у них все вийде краще, ніж 70 років тому", - сказав президент Хорватії.

Він наголосив, що військовим Хорватії не слід надавати допомогу Україні,

"Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди буду виступати за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду", - сказав він.

"Якщо ми воюємо з Росією, то давайте подивимося, що нам робити, і тоді ми не будемо питати думку Німеччини. Шольц був дещо м'якшим, але нехай домовляться, хто там канцлер. Я давно в політиці, і наша країна через багато що пройшла, але такого божевілля я ще не бачив", - підсумував він наприкінці.

Президент Хорватії Зоран Міланович відомий антиукраїнськими заявами.

Коментуючи позицію уряду щодо навчальної місії ЄС для українських військових, Міланович запропонував прем’єр-міністру Андрею Пленковичу самому їхати воювати в Україну.

Через те, що Міланович не схвалив участь Хорватії у тренувальній місії ЄС для українських військових, хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до цієї місії.