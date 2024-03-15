Пророссийский президент Хорватии неожиданно объявил об участии в парламентских выборах

Хорватский президент Зоран Миланович, известный пророссийской позицией, 15 марта неожиданно объявил об участии в парламентских выборах, где он возглавит список своей Социал-демократической партии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Telegram.

На пресс-конференции лидер хорватских социал-демократов Педжа Грбин заявил, что не будет кандидатом в премьеры от политсилы, и пригласил к слову Милановича – "номера один в списке и будущего премьер-министра".

В коротком обращении к СМИ действующий президент Хорватии заявил, что "в его двери постучалась возможность", и пообещал "собрать парламентское большинство для правительства национального спасения".

"Приближаются реки справедливости, они потекут весной", – завершил свое выступление Миланович.

Президент Хорватии неоднократно делал пророссийские заявления. К примеру, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии состоятся 17 апреля. Их объявили после ряда протестов против политики правящего Хорватского демократического союза во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем.

Опросы показывают, что консервативный ХДС во главе с Пленковичем сейчас имеет наибольшую поддержку избирателей.