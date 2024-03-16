У Братиславі тисячі людей протестували проти суперечливої реформи суспільного мовника

У словацькій столиці Братиславі ввечері напередодні, 15 березня, тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти намірів уряду Роберта Фіцо реформувати суспільний мовник Словаччини RTVS, що може позбавити його незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Протестувальники на площі Свободи в центрі Братислави приєдналися до попереджень президентки Зузани Чапутової, місцевих журналістів, опозиції, міжнародних медіа-організацій та Єврокомісії, що реформа призведуть до повного контролю уряду над RTVS.

Фото: АР

Депутатка від головної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Зора Ярова, яка виступила співорганізатором протесту, заявила, що зміни перетворять мовника на "рупор урядової пропаганди".

"Ми не повинні цього допустити", – звернулася вона до присутніх.

Фото: АР

Згідно з пропозицією міністерки культури Словаччини Мартіни Шимковічової, RTVS замінить новий мовник, директора якого обиратиме нова наглядова рада із семи членів, призначених урядом і парламентом. Ця рада матиме право звільнити директора без пояснення причин.

Шимковічова заявила, що зміни необхідні, оскільки нинішній мовник нібито є упередженим і дає простір лише для мейнстрімних поглядів, а інші піддає цензурі.

Сотні словацьких журналістів у відповідь підписали заяву, де назвали атаку на RTVS частиною масштабного наступу уряду Роберта Фіцо на всі вільні ЗМІ.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року, приблизно через місяць після призначення на посаду прем'єра, Роберт Фіцо оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ. Він стверджував, що ці ЗМІ відкрито демонструють ворожу політичну позицію, в основному, публікуючи неправдиву або неповну інформацію або приховуючи інформацію.