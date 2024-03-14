В уряді Фіцо готують суперечливу реформу суспільного мовника

У словацькому уряді Роберта Фіцо запропонували суперечливий проєкт закону про реформу суспільного мовника, у якому критики вбачають ризики для його незалежності від влади.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Міністерство культури Словаччини запропонувало проєкт закону про суспільного мовника, який обговорюється вже деякий час.

Мовника RTVS хочуть перейменувати на STaR (Словацьке телебачення і радіомовлення), та надати можливість уряду звільнити усіх поточних членів правління, включно з гендиректором.

Проєктом пропонують, щоб нового директора можна було призначати радою із 7 членів, з яких трьох призначатиме Мінкульт і чотирьох – парламент, у якому коаліційні партії мають більшість.

Критики зауважують, що закон суперечить щойно ухваленому Акту про свободу європейських ЗМІ, де декларується, що уряди мають забезпечити незалежність суспільного мовлення, правління має призначатися прозоро та неупереджено і його члени не можуть бути звільнені до завершення терміну повноважень, окрім виняткових обставин.

Директор RTVS назвав запропоновану реформу "політичним втручанням, що створить сильний політичний вплив на суспільне мовлення", та сказав, що у нього це викликає асоціації з комуністичною добою і цензурою.

600 співробітників мовника підписали заяву, у якій висловлюються проти проєкту.

Словацький європараментар Владімір Більчик заявив, що ідеї в урядовому проєкті є явною спробою взяти мовника під політичний контроль.

"Спершу Орбан зробив це в Угорщині, потім Качинський у Польщі, а тепер Фіцо намагається зробити це у Словаччині. На мою думку, Акт про свободу європейських медіа встановить чіткі межі того, що дозволено", – сказав він.

Втрутилася також Спілка європейських мовників (EBU), до якої входить і словацький RTVS, зауваживши, що реформа загрожує редакційній незалежності мовника у Словаччині і положення проєкту закону порушують низку міжнародних стандартів та щойно ухвалений Акт про свободу європейських ЗМІ.

Від уряду Фіцо багаторазово лунала критика на адресу суспільного мовника, а Фіцо прямо висловлювався проти його гендиректора.

RTVS багато років отримував в опитуваннях оцінку як найбільш об’єктивна служба телерадіомовлення у Словаччині.

Нагадаємо, також критику викликала ініційована урядом реформа кримінального законодавства, з цього приводу пройшло багато акцій протесту по всій території країни.

Конституційний суд Словаччини 29 лютого задовольнив клопотання президентки Зузани Чапутової та кількох опозиційних партій і призупинив дію деяких змін до Кримінального кодексу, які ініціював уряд Роберто Фіцо.

Також у Братиславі цього тижня пройшла велика акція протесту проти проросійської зовнішньої політики уряду Фіцо.