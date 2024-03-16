В Братиславе тысячи людей протестовали против противоречивой реформы общественного вещателя

В словацкой столице Братиславе вечером накануне, 15 марта, тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против намерений правительства Роберта Фицо реформировать общественный вещатель Словакии RTVS, что может лишить его независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Протестующие на площади Свободы в центре Братиславы присоединились к предупреждениям президента Зузаны Чапутовой, местных журналистов, оппозиции, международных медиа-организаций и Еврокомиссии, что реформа приведут к полному контролю правительства над RTVS.

ФОТО: АР

Депутат от главной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Зора Яровая, которая выступила соорганизатором протеста, заявила, что изменения превратят вещателя в "рупор правительственной пропаганды".

"Мы не должны этого допустить", – обратилась она к собравшимся.

ФОТО: АР

Согласно предложению министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой, RTVS заменит новый вещатель, директора которого будет выбирать новый наблюдательный совет из семи членов, назначенных правительством и парламентом. Этот совет будет иметь право уволить директора без объяснения причин.

Шимковичова заявила, что изменения необходимы, поскольку нынешний вещатель якобы является предвзятым и дает пространство только для мейнстримных взглядов, а другие подвергает цензуре.

Сотни словацких журналистов в ответ подписали заявление, где назвали атаку на RTVS частью масштабного наступления правительства Роберта Фицо на все свободные СМИ.

Напомним, в ноябре 2023 года, примерно через месяц после назначения на должность премьера, Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ. Он утверждал, что эти СМИ открыто демонстрируют враждебную политическую позицию, в основном, публикуя ложную или неполную информацию или скрывая информацию.