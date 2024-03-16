Вучич назвав два сценарії війни в Україні: Конфлікт Росії із Заходом чи "перемир’я"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Захід повинен найближчим часом змінити підхід до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, аби запобігти масштабнішому конфлікту.

Таке він сказав напередодні, 15 березня, на зустрічі з прем’єром Баварії Маркусом Зьодером у Белграді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B92.

На прохання прокоментувати дискусії щодо можливого введення західних військ в Україну Вучич спрогнозував, що в найближчий період "ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах".

"Є два сценарії. Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з Росією, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, що означатиме величезне полегшення для світу. Якщо ж вони вступлять у конфлікт, то, боюся, ніхто від цього нічого не виграє", – додав він.

Сербський президент вважає, що такий потенційний конфлікт може мати "більше жертв, ніж Друга світова війна, що немислимо для 21-го століття".

"Ми маленькі й незначні в цьому сенсі, але в будь-якому випадку це вплине на Сербію. Ми повинні бути готові до будь-якого рішення, і ми дізнаємося про це протягом 100 днів", – підсумував Вучич.

Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії, дозволяючи при цьому московським пропагандистським каналам, таким як RT і Sputnik, поширювати свій наратив на Балканах.

Посадовці ЄС неодноразово заявляли, що Сербія повинна узгодити свою політику з Євросоюзом, якщо вона справді хоче приєднатися, і попереджали про посилення російського впливу.