Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад должен в ближайшее время изменить подход к полномасштабному вторжению России в Украину, чтобы предотвратить более масштабный конфликт.

Такое он сказал накануне, 15 марта, на встрече с премьером Баварии Маркусом Зёдером в Белграде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

На просьбу прокомментировать дискуссии о возможном введении западных войск в Украину Вучич спрогнозировал, что в ближайший период "мы будем иметь определенные изменения в некоторых наших доктринах".

"Есть два сценария. Либо Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, что будет означать огромное облегчение для мира. Если же они вступят в конфликт, то, боюсь, никто от этого ничего не выиграет", – добавил он.

Сербский президент считает, что такой потенциальный конфликт может иметь "больше жертв, чем Вторая мировая война, что немыслимо для 21-го века".

"Мы маленькие и незначительные в этом смысле, но в любом случае это повлияет на Сербию. Мы должны быть готовы к любому решению, и мы узнаем об этом в течение 100 дней", – подытожил Вучич.

Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах.

Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что Сербия должна согласовать свою политику с Евросоюзом, если она действительно хочет присоединиться, и предупреждали об усилении российского влияния.