Майже 60 країн ООН спільно засудили путінські "вибори" на окупованих територіях України

Група з понад пів сотні держав-членів Організації Об’єднаних Націй, зокрема й усі члени Європейського Союзу, у спільній заяві засудила проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви поширило постійне представництво України при ООН.

Підписанти заяви "найрішучішим чином" засуджують нелегітимні спроби Росії президентські організувати вибори на тимчасово окупованих територіях України.

"Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом", – наголосили вони.

Держави повторили заклик не визнавати будь-яку зміну Росією статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також Донецької, Херсонської, Луганської чи Запорізької областей України.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України", – додали підписанти заяви, підкресливши підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз окремо засудили проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії також засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.