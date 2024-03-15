Держдеп: США засуджують "вибори" РФ на окупованих територіях України

Сполучені Штати засуджують проведення проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Він зазначив, що США засуджують постійні зусилля РФ, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України за допомогою фейкових виборів, проведених на окупованих українських територіях.

"Сполучені Штати не визнали та ніколи не визнають легітимність чи результати цих фейкових виборів, проведених на суверенній території Україні в межах президентських виборів у Росії", – наголосив Міллер.

Речник Державного департаменту США вказав, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна.

"Результати цих вправ у потьомкінському стилі будуть продиктовані Москвою та не можуть відображати вільне волевиявлення громадян України, яких примушують на них голосувати", – додав він.

За його словами, цей спектакль тільки ще більше демонструє кричуще нехтування Росією своїх зобов'язань за міжнародним правом.

"США продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, винних у діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність вільних країн, включно з тими, хто служить спостерігачами на фальшивих виборах Кремля на окупованих частинах України", – резюмував Міллер.

Раніше Європейський Союз заявив, що вважає проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України порушенням міжнародного права та ніколи не визнає їхніх результатів.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини необхідний результат забезпечить собі чинний президент Владімір Путін.

Нагадаємо, лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.