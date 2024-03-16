Прем’єрка Литви запевнила, що відставка міністра оборони не пов’язана з безпекою

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте вранці 16 березня уперше публічно прокоментувала відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, про яку стало відомо напередодні.

Свій коментар вона опублікувала у Facebook, пише "Європейська правда".

Шимоніте наголосила, що відставку голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".

"Вона радше пов'язана з очікуванням зробити ще більше і швидше, ніж було зроблено за час, що залишився до кінця повноважень уряду, для того, щоб Литва почувалася в безпеці", – додала вона, маючи на увазі вибори до Сейму Литви у жовтні 2024 року.

Литовська прем’єрка також висловила жаль, що витік інформації про намір Анушаускаса піти у відставку "породив різні спекуляції", і підкреслила, що "уряд є політичною структурою, і тому зміни в ньому відбуваються тоді, коли це необхідно".

Напередодні стало відомо, що Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали її з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США (які саме, не уточнювалось).

На посаду нового міністра можуть запропонувати кандидатуру нинішнього глави парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінаса Кащюнаса. Водночас для звільнення Анушаускаса потрібне схвалення президента Литви Гітанаса Науседи. Обоє мають зустрітись із цього питання в суботу, 16 березня.