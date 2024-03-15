ЗМІ: Міністр оборони Литви може піти у відставку через конфлікт із прем’єркою

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас має намір подати у відставку – причиною ЗМІ називають конфлікт з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте.

Про це стало відомо LRT, повідомляє "Європейська правда".

У суботу, 16 березня, міністр зустрінеться з литовським президентом Гітанасом Науседою.

Речник президента Ридас Ясюліоніс розповів, що міністр сам попросив про зустріч.

Сам Анушаускас не підтвердив своїх планів піти у відставку.

LRT зазначає, що причини відставки міністра наразі невідомі, однак, за даними порталу Delfi, це може бути по’язано з конфліктом із прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте.

Джерела повідомляють, що на посаду нового міністра можуть запропонувати кандидатуру нинішнього глави парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінаса Кащюнаса.

Нещодавно Анушаускас посперечався з президентом Науседою щодо можливостей безпілотників в литовських збройних силах.

Зокрема, Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.

У відповідь Анушаускас заявив, що у Литві ситуація з розвитком галузі виробництва безпілотників перебуває під контролем.