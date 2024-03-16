Премьер Литвы заверила, что отставка министра обороны не связана с безопасностью

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утром 16 марта впервые публично прокомментировала отставку министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, о которой стало известно накануне.

Свой комментарий она опубликовала в Facebook, пишет "Европейская правда".

Шимоните отметила, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то внезапным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".

"Она скорее связана с ожиданием сделать еще больше и быстрее, чем было сделано за время, оставшееся до конца полномочий правительства, для того, чтобы Литва чувствовала себя в безопасности", – добавила она, имея в виду выборы в Сейм Литвы в октябре 2024 года.

Литовский премьер также выразила сожаление, что утечка информации о намерении Анушаускаса уйти в отставку "породила различные спекуляции", и подчеркнула, что "правительство является политической структурой, и поэтому изменения в нем происходят тогда, когда это необходимо".

Накануне стало известно, что Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

На должность нового министра могут предложить кандидатуру нынешнего главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. В то же время для увольнения Анушаускаса требуется одобрение президента Литвы Гитанаса Науседы. Оба должны встретиться по этому вопросу в субботу, 16 марта.