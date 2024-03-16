В уряді Румунії попередили, що частину робочої сили замінить штучний інтелект
Міністр економіки Румунії Раду Опря застеріг, що румуни, які виконують монотонну роботу і можуть бути замінені роботами та штучним інтелектом, повинні підготуватись і знайти собі іншу сферу діяльності.
Як пише "Європейська правда", таку думку він висловив в етері телеканалу Digi24.
Опря стверджує, що штучний інтелект матиме вплив "за набагато коротший час, ніж ми очікуємо", і румунський уряд уже обговорює з бізнесом наслідки цього процесу для зайнятості населення.
На запитання, чи заберуть роботи робочі місця, міністр економіки Румунії відповів: "Деякі заберуть, але ми повинні перетворити їх на інші робочі місця".
"Уже є румунська компанія UiPath, яка котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі, і вона придумує роботів, які замінять повторювану роботу, яку ми виконуємо весь час, особливо перед комп'ютером", – пояснив Опря.
Міністр додав, що румуни, які займаються монотонною роботою, "можуть і повинні бути готові до того, щоб мати іншу роботу".
Цього тижня Європейський парламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.
А країни "Групи семи" також домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту та інших нових технологій.