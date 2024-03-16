В правительстве Румынии предупредили, что часть рабочей силы заменит искусственный интеллект

Министр экономики Румынии Раду Опря предостерег, что румыны, которые выполняют монотонную работу и могут быть заменены роботами и искусственным интеллектом, должны подготовиться и найти себе другую сферу деятельности.

Как пишет "Европейская правда", такое мнение он высказал в эфире телеканала Digi24.

Опря утверждает, что искусственный интеллект будет иметь влияние "за гораздо более короткое время, чем мы ожидаем", и румынское правительство уже обсуждает с бизнесом последствия этого процесса для занятости населения.

На вопрос, заберут ли роботы рабочие места, министр экономики Румынии ответил: "Некоторые заберут, но мы должны превратить их в другие рабочие места".

"Уже есть румынская компания UiPath, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, и она придумывает роботов, которые заменят повторяющуюся работу, которую мы выполняем все время, особенно перед компьютером", – пояснил Опря.

Министр добавил, что румыны, которые занимаются монотонной работой, "могут и должны быть готовы к тому, чтобы иметь другую работу".

На этой неделе Европейский парламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

А страны "Группы семи" также договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта и других новых технологий.