G7 домовилася про узгодження правил щодо штучного інтелекту

Країни "Групи семи" домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту (ШІ) та інших нових технологій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Про цю домовленість заявив міністр промисловості Італії, яка головує в G7, Адольфо Урсо за підсумками його зустрічі з колегами з країн "Групи семи" у місті Верона.

За його словами, G7 також обговорила шляхи забезпечення ланцюжків поставок для стратегічних секторів, таких як напівпровідники.

Раніше Європейський парламент ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Перед цим Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.

Водночас Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію, присвячену цій швидкозростаючій технології.