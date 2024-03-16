Роботодавці Данії побоюються, що збільшення призову вплине на ринок праці

Конфедерація данської промисловості – найбільша профспілкка бізнесу та роботодавців Данії – закликала уряд врахувати вплив на ринок праці планів продовження терміну військової служби та розширення призову на жінок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві профспілки.

Конфедерація данської промисловості підрахувала, що через збільшення кількості молоді, призваної на військову службу згідно з урядовим планом, кількість робочої сили, доступної для данського бізнесу, зменшиться на 2100 людей.

"Тому дуже важливо, щоб уряд зосередився на збільшенні резерву робочої сили. Тому що вже зараз відчувається нестача працівників", – сказав керівник відділу політики на ринку праці профспілки Стін Нільсен.

Він нагадав, що уряд Данії вже хоче збільшити пропозицію робочої сили на 45 тисяч людей, тож зміни в правилах призову вимагатимуть додаткових заходів. Серед них – залучення іноземців і реформа державного сектору для його більшої ефективності.

Уряд Данії цього тижня оголосив про плани реформувати систему військової служби, щоб жінки бути призвані на службу нарівні з чоловіками, збільшити загальну кількість призовників з 4700 до 500 та продовжити термін призову з 4 до 11 місяців.

Нагадаємо, у Фінляндії також готують заходи для підвищення інтересу дівчат до служби у війську, хоча рішення залишать на їхній вибір.