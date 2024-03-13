Данія планує розширити призов на жінок і продовжити термін строкової служби

Данія у наступні роки хоче збільшити кількість призовників, розширити систему призову на жінок та продовжити терміни строкової служби.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Метте Фредеріксен.

"Захищати свою країну – це одна з найпочесніших справ. Тож уряд вносить пропозицію розширити призов… Ми пропонуємо повну рівність між двома статями", – сказала вона, зазначивши, що такий підхід буде більше відповідати реаліям сучасного світу.

Розширення призовної системи на жінок планується з 2026 року.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що відповідне законодавство розраховують схвалити не пізніше 2025 року, щоб з наступного року воно вже застосовувалося.

"Це означає, що усі молоді люди, незалежно від статі, можуть бути призвані до Збройних сил і проходити строкову службу на тих самих умовах. Іншими словами, призов має відповідати сучасним умовам – і нашим фундаментальним цінностям, що відображають наше суспільство, і загрозам, які можуть перед нами постати", – сказав міністр.

На 2023 рік частка жінок, які пішли служити добровільно, складала 25% серед близько 4700 строковиків. У Данії призивають не усіх без винятку молодих людей – відбір здійснюється шляхом лотереї.

Термін строкової служби планують розширити з близько 4 місяців до 11 місяців. Перші 5 місяців строковики будуть проходити базову підготовку, а решту часу – отримувати конкретну спеціальність.

Щорічна кількість призовників зросте до 5000 осіб.

Також уряд повідомив, що на оборонні потреби у наступні 5 років планують виділити додаткові 40 млрд крон – близько 5,3 млрд євро.

За словами Фредеріксен, це означає, що у 2024 і 2025 роках Данія витратить на оборону 2,4% свого ВВП, що включатиме і вартість наданої Україні військової допомоги.

У Фінляндії також готують заходи для підвищення інтересу дівчат до служби у війську, хоча рішення залишать на їхній вибір.

У Швеції з цього року вперше з 1990-х років відновили цивільну службу за призовом.