Работодатели Дании опасаются, что увеличение призыва повлияет на рынок труда

Конфедерация датской промышленности – крупнейший профсоюз бизнеса и работодателей Дании – призвала правительство учесть влияние на рынок труда планов продления срока военной службы и расширения призыва на женщин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении профсоюза.

Конфедерация датской промышленности подсчитала, что из-за увеличения количества молодежи, призванной на военную службу согласно правительственному плану, количество рабочей силы, доступной для датского бизнеса, уменьшится на 2100 человек.

"Поэтому очень важно, чтобы правительство сосредоточилось на увеличении резерва рабочей силы. Потому что уже сейчас ощущается нехватка работников", – сказал руководитель отдела политики на рынке труда профсоюза Стин Нильсен.

Он напомнил, что правительство Дании уже хочет увеличить предложение рабочей силы на 45 тысяч человек, поэтому изменения в правилах призыва потребуют дополнительных мер. Среди них – привлечение иностранцев и реформа государственного сектора для его большей эффективности.

Правительство Дании на этой неделе объявило о планах реформировать систему военной службы, чтобы женщины были призваны на службу наравне с мужчинами, увеличить общее количество призывников с 4700 до 500 и продлить срок призыва с 4 до 11 месяцев.

Напомним, в Финляндии также готовят меры для повышения интереса девушек к службе в армии, хотя решение оставят на их выбор.