У польських Карпатах ведмідь вдруге за осінь напав на людей

У Польщі в гірському масиві Бещади (західній частині Бескид) стався вже другий за цю осінь напад ведмедя на туристів, один з них серйозно постраждав.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Випадок стався в районі міста Затварниця у лісовому масиві, що продовжується також на території Закарпаття та Львівщини.

Мандрівників, що зустріли ведмедя, було двоє. Один внаслідок нападу серйозно постраждав. Його напарник залишився неушкодженим і викликав допомогу. Рятувальники на ношах транспортували постраждалого з гірської стежки туди, де за ним зміг прибути гелікоптер-швидка.

У жовтні у цьому ж районі ведмідь напав на місцевого мешканця-лісника.

Рятувальники у зв’язку з інцидентами нагадали, що зараз клишоногі готуються до зимової сплячки і в цей період більш роздратовані та небезпечні.

Водночас, ведмеді зазвичай не нападають на людей без причини і у разі правильної реакції під час зустрічі з ними неприємностей можна уникнути.

Навесні 2023 року випадки нападу ведмедів на людей сталися також у Словенії, де звір поранив чоловіка з собакою, та в Італії, де внаслідок нападу ведмедиці загинув бігун.

Значною проблемою ведмеді стали у румунських Карпатах – популяція звірів стала дуже великою і вони останнім часом перестали уникати людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси.