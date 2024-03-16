В горах в Словакии в результате нападения медведя погибла женщина из Беларуси

В словацких Татрах двое туристов, супруги из Беларуси, встретились на горной тропе с медведем, спасаясь от него женщина погибла.

Об этом сообщили в горной спасательной службе, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в горах в регионе Липтов. Спасатели получили вызов от свидетеля происшествия о том, что на туристической горной тропе два человека встретились с медведем и пытались убежать от него. Хищник погнался за женщиной, они исчезли из поля зрения и она после того не отзывалась, когда спутник пытался звать ее.

Спасатели быстро прибыли на место со служебной собакой. Собака почти сразу нашла место, где женщина, убегая, упала с крутого склона и погибла. Мужчина остался невредимым.

Медведь все еще бродил рядом и снова попытался подойти к людям, его пришлось отгонять криками и предупредительным выстрелом.

Выяснилось, что 31-летняя женщина и 29-летний мужчина были белорусами.

По факту гибели женщины открыли уголовное производство, следователи будут устанавливать точные обстоятельства событий и причину смерти. Дальнейшие действия в отношении медведя будут координировать с Министерством окружающей среды.

Напомним, в польских Карпатах прошлой осенью было как минимум два нападения медведей на людей.

Недавно сообщалось, что датский лыжник получил ранения в результате нападения медведя в природном парке в Северной Македонии, где мягкая зима привела к резкому увеличению популяции бурых медведей.