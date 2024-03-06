У Північній Македонії ведмідь напав на туриста з Данії

Данський лижник отримав поранення внаслідок нападу ведмедя у природному парку в Північній Македонії, де м'яка зима призвела до різкого збільшення популяції бурих ведмедів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

За словами керівника державного Центру управління кризовими ситуаціями Стоянса Ангелова, данського лижника, особа якого не встановлена, доставили до лікарні в західному місті Тетово.

Повідомляють, що він отримав поранення лівої ноги внаслідок нападу тварини, який стався в районі гори Шар.

М'які зими останніх років призвели до того, що ведмеді переривають або пропускають зимову сплячку, через що їхня популяція різко збільшилася, а випадки появи у міських районах почастішали.

Про подібні проблеми повідомляють і в сусідній Греції, де фермерські асоціації заявляють про пошкодження посівів та бджолиних вуликів.

Нещодавно на півночі Італії співробітники лісової охорони вбили бурого ведмедя, якого місцева влада вважала небезпечним для людей, що викликало протести з боку захисників прав тварин і привернуло увагу міністра охорони довкілля.

Раніше повідомляли, що Фінляндія підтримує пропозицію Єврокомісії про послаблення захисту популяції вовків та пропонує те ж саме щодо ведмедів та рисей.

Наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала послабити охоронні заходи щодо популяції вовка і вважати його просто "захищеним видом", тоді як зараз він "під суворим захистом".